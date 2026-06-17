【その他の画像・動画等を元記事で観る】 7月14日からスタートするTBS系火曜ドラマ『君の好きは無敵』のポスタービジュアルが公開された。 ■鮮やかなグリーンを基調に、モノクロの2Dイラストを随所に配置 松本若菜が主演を務め、佐野勇斗と初共演する完全オリジナルストーリー『君の好きは無敵』は、世界中で愛されるキャラクターを長きにわたり生み出し続け、“かわいい”を牽引して