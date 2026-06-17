17日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比260円安の6万9110円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値6万9404.5円に対しては294.5円安。出来高は1万948枚だった。 TOPIX先物期近は4008.5ポイントと前日比10ポイント高、TOPIX現物終値比17.36ポイント高だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 69110-260 10948 日経225m