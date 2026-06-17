「ＰＯＧ２歳馬特選情報」（１６日）ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！◇◇〈栗東〉１３日に阪神新馬戦で３馬身差の完勝を収めたロンドンガーズ（牡、前川）は函館２歳Ｓ（７月１９日・函館、芝１２００メートル）を視野に。半兄に今年の門司Ｓを制したコトホドサヨウニがいるワイドアイリー（牝、父ビッグアーサー、藤野）は６月２８日の小倉５Ｒ（芝１２０