「府中牝馬Ｓ・Ｇ３」（２１日、東京）エストゥペンダは通算１２戦全てが掲示板内。３歳のフェアリーＳ、デイリー杯クイーンＣで連続３着の実績がありながら５４キロと、ハンデにも恵まれた感もある。佐藤助手は「いつも通りに変わらず順調。前走はヒヤヒヤする展開だったけど、改めて能力を見せてくれた」と評価。舞台は２勝、３着２回と好相性で、「直線が長い方がいいのかも。出して行くと掛かるところがあるので。脚をた