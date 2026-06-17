日本テレビは17日、昨年に始まった新たなお笑い賞レース「アサヒビール スマドリ ダブルインパクト2026 漫才＆コント二刀流No.1決定戦」の決勝戦MCを、昨年に引き続きお笑いコンビ「かまいたち」の山内健司（45）と濱家隆一（42）、女優の橋本環奈（27）が務めると発表した。また決勝戦を7月20日午後7時から同局系全国ネットで3時間生放送することも併せて発表した。優勝賞金1000万円を懸けた決勝戦に進むファイナリスト8組は