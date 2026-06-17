「しらさぎＳ・Ｇ３」（２１日、阪神）“夏は芦毛”−。日差しが容赦なく照りつけるこの時季になると、度々そんな格言を耳にするが、ダービー卿ＣＴ４着からの反撃に燃えるミニトランザットにも好気配が漂う。管理する杉山佳師は「芦毛はやっぱりそういうところがあるのかな。今のところ暑さは気にならないですよ」と順調な調整ぶりに笑顔だ。元々、３歳時から重賞戦線でも上位争いをしていた素質馬。昨年の夏から条件戦に戻