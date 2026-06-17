◇交流戦日本ハム2―0広島（2026年6月16日マツダ）日本ハムの達がリリーフとして1軍再昇格し、5年目でプロ初ホールドをマークした。1点リードの7回から3番手で登板。今季最速タイの155キロを計測するなど、2奪三振で3者凡退と好投した。新庄監督も「達君！あれですよ！凄かった」と絶賛。今季は9試合に先発も2勝6敗と調子が上がらず中継ぎに配置転換。22歳の若武者は「経験はお金で買えないので」と前を向いた。