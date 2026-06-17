J1福岡が名古屋から期限付き移籍中のMF椎橋慧也（28）を完全移籍で獲得することが16日までに分かった。すでに合意済み。近日中に正式発表される見通しという。名古屋から3月下旬に福岡へ期限付きで加入し、11試合に出場した。チームは百年構想リーグで20チーム中19位に終わったが、危機察知能力と球際の強さなど高い守備力を持つ椎橋の加入後は4勝2敗5分け。それまで8試合16失点だった守備も11試合12失点と持ち直し、試合内容