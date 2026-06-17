ソフトバンク・上沢が17日から1軍練習に合流する見通しとなった。右肘のコンディション不良のため5月17日に登録を外れ、直近は4日のファーム・リーグの阪神戦に先発し、4回2/3を7安打2失点だった。交流戦は8投手が先発し、倉野投手コーチは「若い選手も多く、その状況は続くかなと思っています」と流動的な布陣を覚悟。昨季12勝など経験豊富な右腕が復帰すれば、大きなプラス材料となりそうだ。