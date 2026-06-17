◇交流戦日本ハム2―0広島（2026年6月16日マツダ）日本ハムは最終戦を白星締めも、西武の勝利で優勝はならなかった。14勝4敗と大きく勝ち越しながら、西武に次いでソフトバンクと勝率で並んだ。交流戦前と同じリーグ4位のままでも、新庄監督は「もう十分。この交流戦で選手たちがよくやってくれて。この成績でも優勝できないパリーグの強さ。ここから楽しみですね」と、選手を称えた。5点差以上での勝利が絶対条件で迎え