「新馬戦」(２０日、東京)土曜東京５Ｒ（芝１６００メートル）でデビューを迎えるコナパームス（牡、父アドマイヤマーズ、美浦・森一）。母コナブリュワーズの子はここまで６頭がデビューして４頭が勝ち上がり、うち３頭が新馬勝ちという“走る血統”。帰厩後は５月２４日から時計を出し始めると、美浦Ｗ、坂路を織り交ぜながら順調に追い切りを消化してきた。火曜日は坂路をキャンターで駆け上がり軽く汗を流した。森一師は