歌手の倖田來未（43）が16日、自身のインスタグラムを更新し、新しいヘアスタイルを披露した。15日の投稿で「息子が断髪式してくれました笑笑」と長男が倖田の髪をカットする写真を披露していたが、この日は「今の髪の毛こんな感じなりましたー！笑笑」とロングからバッサリとカットして肩上ボブに変身したショットを公開。「こんな短いの久々すぎて、どー扱えば良いか分からず、、」とつづり、ストーリーズにも「久々のナナ