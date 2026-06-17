地球儀をクルリと回し、カボベルデという国の位置を、瞬時に指させる者が世界中にどれだけいるだろう。日本においては、2023年の秋、沖縄で行われたバスケットボールの男子W杯に出場し、日本と好勝負を演じたことで少しばかりの認知度を得た。そのカボベルデはポルトガル語で「緑の岬」を意味する。アフリカ大陸の西、大西洋に浮かぶ島嶼とうしょ国で、面積は滋賀県程度。人口は60万人弱。1975年まではポルトガルの植民地だ