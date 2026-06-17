「新馬戦」(２０日、阪神)プロ野球ソフトバンクの柳田悠岐外野手が所有するブラックミューズ（牝、父ミスターメロディ、栗東・松永幹）が土曜阪神５Ｒ（芝１４００メートル）でベールを脱ぐ。近親には、０８＆０９年の中山金杯を連覇したアドマイヤフジがいる血統。松永幹師は「素直でいい馬ですね。スピードがありそう」と目を細める。約１カ月前から時計を出し始め、入念に乗り込みを消化してきた。１週前は、栗東ＣＷで岩