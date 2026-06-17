ホワイトソックス傘下3Aシャーロットの西田陸浮外野手（25）がスポニチ本紙の単独インタビューに応じた。米4年目の今季は初めて3A、メジャーに昇格し、内外野を守れるユーティリティー選手として存在感を発揮。9日に3Aに降格となったが、ここまでの奮闘ぶりを振り返り、現在の思いを語った。（聞き手・柳原直之）――6月9日に3A降格。今の率直な思いは？「楽しかったですね。これからも頑張りたいです。ただ、奥さんには（