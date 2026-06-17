「昔はとがってて、事務所が“円くなってほしい”という願いを込めて…」――俳優の円井わんが、きょう17日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『上田と女が吠える夜 ジメジメ撃退!初夏の愚痴祭り＆100円ショップ・プチプラを愛する女2時間SP』(21:00〜)に出演し、自身の芸名の由来を明かす。円井わん○憂鬱な梅雨を吹き飛ばす“初夏の愚痴祭り”今回の放送では、「ジメジメもイライラも笑って吹き飛ばす、初夏の愚痴祭り」を