女子プロレス「スターダム」のフワちゃんが、米国・ＷＷＥスーパースターで、チャンネル登録者数２３６０万人の人気ユーチューバー、ローガン・ポール（３１）への憧れを明かした。フワちゃんは今夏、自身初となる米国を中心とした本格的な海外遠征を控えている。取材に応じると「海外で活躍するのは私の人生においての夢でしたので、夢に一歩近づけるチャンス。アメリカのプロレスの、ハデハデで心躍る演出が大好き。普段スタ