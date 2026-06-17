ホラン千秋と指原莉乃がMCを務める中京テレビ・日本テレビ系バラエティ特番『ホラン×サッシーの人生得する!?ヒヒヒな非常識』が、24日(24:09〜)に放送される。かつて“非常識”とされながらも、時代とともに“常識”へと変化してきた概念に着目する同番組。第2弾となる今回は、各分野の専門家たちが未来の新常識となりうる「得する非常識論」を展開する。指原莉乃進行はお笑いコンビ・ガクテンソクの奥田修二。ゲストに伊集院光を