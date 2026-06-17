国内最高峰のプロボディビルダー・横川尚隆（３１）が、今季初戦での頂点取りを誓った。かねて横川はプロデビュー戦となる「ＡＬＬＯＵＴＰｒｅｓｅｎｔｓＺｅｎｉＸＪａｐａｎＰｒｏ（ジャパンプロ）」（８月２日、千葉・市原市市民会館）で優勝し、世界最高峰の舞台「ミスター・オリンピア」（９月、米ラスベガス）を目指す考えを示している。１５日に自身のインスタグラムを更新し、人気漫画「グラップラー刃牙」