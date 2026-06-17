タレントの早見優が、19日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。早見優＝テレビ朝日提供デビュー44年で、もうすぐ還暦を迎える早見。16歳のときに発売した「夏色のナンシー」は、今なお多くの人に愛され続けている。還暦を前にますますアクティブになり、今年1月には初となる雪山登山に挑戦。一面の銀世界に感動したという登山の魅力を語る。2人の娘たちは社会人になり、現在はア