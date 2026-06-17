今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された、ちょっと不思議でクセになる猫ちゃんの姿。フローリングの上で横になっていた猫ちゃん。そこへ投稿主さんの手がそっと伸びると、猫ちゃんはそのまま床の上をくるくる…。まるでワイパーのように回されていく光景は、たしかに「なかなかにシュールな絵面」です。 しかもこの遊び、どうやら一度きりではないようで、猫ちゃんは毎晩のように回されに来るのだと