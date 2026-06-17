熱い視線を感じてカメラを向けた飼い主さん。その後に起きた、猫ちゃんたちの微笑ましすぎる姿が反響を呼んでいます。話題の投稿は6000件以上の「いいね！」を獲得し「割り込まれてから、ちょっと笑ってますよね」「凛々しいですね～」「猫の嫉妬！」とのコメントが寄せられていました。 【写真：ネコからの熱い視線を感じて『カメラ』を向けたら…次の瞬間→『予想外の展開』】 カメラの前に現れたのは？ Threadsア