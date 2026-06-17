10階から落下し、両足を骨折 画像はイメージです ボストンの高層アパートの10階から転落し、両前足を骨折して肺気胸を起こした猫（推定1歳）が、奇跡的に生存しています。 2026年5月11日にマサチューセッツ州動物虐待防止協会（MSPCA-Angell）は、猫のMazyをAngell動物医療センターに搬送しました。 関係者によると、落下から72時間後に同センターに到着した時点で、Mazyの治