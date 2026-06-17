愛知県豊田市でガードレールや排水路にスプレーのようなもので落書きされているのが見つかり、市は警察に被害届を提出しました。豊田市によりますと、今月14日午後5時20分ごろ、豊田市永覚町のガードレールに落書きがあるなどと、市の警備室に連絡がありました。翌日、職員が現場を確認したところ、スプレーのようなもので落書きされたとみられるガードレールに加え、真下