世帯年収が1000万円を超えていれば、ある程度ゆとりのある暮らしができるイメージを持つ人は多い。しかし、実際の生活水準がどうなるかは、家計を握るパートナーの金銭感覚次第のようだ。東京都の50代男性（ITエンジニア／年収1000万円、妻は無収入）は、自身の生活について「奥さんが、独身のとき月収が10万くらいの従業員だったので、食費は一日2000円くらいまでです」と明かす。妻の独身時代の感覚がそのまま続いているようで、