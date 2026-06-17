上司だからといって部下を自分の小間使いのように扱うことは許されない。だが、コンプライアンス意識の低い時代には、そんな理不尽がまかり通っていたようだ。投稿を寄せた東京都の50代女性（企画・マーケティング・経営・管理職／年収800万円）は、かつての上司をこう振り返る。「社外から急に中途採用で入ってきた部長が本当に怠慢な人でした」その部長は、部下である女性に私用の手紙を出しに行くよう命じてきたという。（文：