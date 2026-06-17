人材採用で上司と意見が違ったとき、自分の意見を押し通すのはなかなか勇気がいることだ。しかし、現場の状況をよく知らない上司の言うことが正しいとは限らない。投稿を寄せた50代女性（事務・管理）は、コールセンターのSV（スーパーバイザー）として働いている。ある日、採用面接の場で受け答えに問題がある応募者をめぐり、上司と激しく衝突する出来事があった。（文：篠原みつき）「ほかに応募してくる人なんていないぞ」とキ