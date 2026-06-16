世界トップクラスのシェアを誇るスペインのヘルメットブランドLS2。近年は日本人の頭の形に合わせたEPS（衝撃吸収材）&インナーを採用した“ジャパンフィットモデル”を展開してさらにその人気を高めているが、そこに待望のカーボンフルフェイスヘルメットの『DRAGON（ドラゴン）』が登場。2026年6月1日より発売がスタートしたぞ！！ LS2のツーリング用フルフェイルヘルメットの最高峰