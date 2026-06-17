上司の話が長くてウンザリしても、途中で「やめて」とは言えないのがつらいところだ。投稿を寄せた東京都の50代男性は、勤務先の社長について、「喋り好きというか、とにかく話が長いのにムカつきます」と辟易している。「寄り道や無駄話が多くて、10数分から数十分も掛かる事がザラです」男性が特に苦痛に感じているのが、朝の貴重な時間だという。「朝礼で話す時、みんな朝イチだから急いでいるので、なるべく話は簡潔にして欲し