世帯年収が1000万円を超えると生活に余裕が出るイメージがあるが、実際はそう単純でもないようだ。投稿を寄せた熊本県に住む40代男性（事務・管理／年収1100万円）は、個人事業主として年収200万円を稼ぐ妻と合わせて、世帯年収1300万円。この収入について「世帯年収800万くらいの頃は1000万超えに憧れはありました。でもやっぱりお金はあったらあっただけ、使ってしまうもので、正直裕福になったという実感はありません」と本音を