前キャンプでは3か所で練習森保一監督率いる日本代表は6月20日、メキシコ・モンテレイで北中米ワールドカップ（W杯）グループステージF組の第2戦チュニジア戦に臨む。事前キャンプを行なった地でまたも練習場の変更が決定。前日19日の公式トレーニングが「エスタディオ・ウニベルシタリオ」予定からCFモンテレイのトレーニング施設となった。事前キャンプではピッチ不良のため、二転三転と練習場を転々。勝利すれば決勝トーナメ