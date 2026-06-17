ヴァイキングは略奪者として語られることが多い一方で、ヨーロッパ各地やその外側まで広がる交易にも深く関わっていました。デンマークで見つかったヴァイキング時代初期の銀貨266枚についてデンマーク・オーフス大学やデンマーク国立博物館などの研究チームが化学組成と鉛同位体を分析したところ、スカンジナビアで作られた最初期の銀貨に、西ヨーロッパ由来の銀だけでなくイスラム圏の「ディルハム銀貨」に由来する銀が使われて