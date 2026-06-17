GACKTが主演を務める7月20日スタートのドラマ『ブラックトリック〜裁きを操る弁護人〜』（フジテレビ系／毎週月曜21時）に、神尾楓珠の出演が決定した。神尾は建築事務所アシスタント役で、3年ぶりの月9出演となる。【写真】“でっち上げの天才”敏腕弁護士を演じるGACKT本作は、“でっち上げの天才”である敏腕弁護士が、依頼人を救うため“嘘”を武器に、手段を選ばず真実を暴いていく完全オリジナルストーリーの痛快リーガ