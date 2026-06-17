◆日本生命セ・パ交流戦２０２６広島０―２日本ハム（１６日・マツダスタジアム）日本ハム・新庄監督は充実の表情で報道陣の前に現れた。広島に２―０で快勝も西武が勝利し、１９年ぶりの交流戦優勝とはならなかった。「初優勝おめでとうございます。西武ライオンズさん。たいしたもんすよね、本当に今年は強くて強くて。素晴らしい優勝だと思います」と、ライバルを素直にたたえた。交流戦は１４勝４敗。約３週間で借金３か