今村とのコンビでオークスを制したジュウリョクピエロ（牝３歳、栗東・寺島厩舎）が、登録していた凱旋門賞・Ｇ１（１０月４日、仏パリロンシャン競馬場・芝２４００メートル）へ向かわず、秋は国内レースに専念することが１６日、分かった。管理する寺島調教師が明かした。夏場は休養に充て、秋華賞・Ｇ１（１０月１８日、京都）からエリザベス女王杯・Ｇ１（１１月１５日、京都）へ向かう予定。鞍上はいずれも今村が務める。