巨人が首位で１９日からのリーグ戦を再開することが１６日、確定した。巨人は１４日で交流戦全日程を終了していたが、２試合を残していた阪神がこの日の西武戦で敗れたことで、０・５ゲーム差から１差に。１７日に阪神が交流戦最終戦で勝利を収めても、逆転される可能性はなくなった。交流戦前は貯金２の３位で首位と４・５差だったが、今月１０日に今季初の単独首位に浮上。交流戦を１０勝６敗２分けで終えてセ・リーグ唯一