◆ファーム・リーグ楽天１―４巨人（１６日・森林どりスタジアム泉）巨人の浅野翔吾外野手（２１）が１６日、４号ソロを含む２安打１打点の活躍で勝利に貢献した。ファーム・リーグ、楽天戦（森林どり泉）に「７番・左翼」で先発出場。１―１の２回１死の第１打席で、右腕・大内の投じた初球のカーブを捉えた打球は、左翼の防球ネットを直撃する勝ち越し本塁打。「変化球をうまく泳いで打てた感じはあったけれど、まさか入ると