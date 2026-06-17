松本若菜が主演を務め、佐野勇斗が共演するTBS系火曜ドラマ『君の好きは無敵』が、2025年7月14日からスタートする。放送開始に先立ち、本作の世界観を表現したポスタービジュアルが公開された。キャラクタービジネス業界を舞台に、“かわいい”と“好き”があふれるポジティブなラブコメディとして描かれる。【写真】豪華キャスト陣を紹介本作は、世界中で親しまれるキャラクターを生み出してきたサンリオの取材協力のもと制作