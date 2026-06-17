きょう17日放送の日本テレビ系『千鳥かまいたちゴールデンアワー』（後7：00〜後9：00）では、「全国ご当地アナウンサー大賞」2時間スペシャルを放送する。若手からベテランまで同局系ご当地アナウンサーがスタジオに集う。【番組カット】アナウンサーに助け船を出した竹内涼真ら「全国ご当地アナウンサー名鑑」には、気になる特徴を持つ個性豊かなアナウンサーたちが続々登場する。青山学院大学陸上競技部キャプテンとして箱