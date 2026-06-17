テレビ東京『開運！なんでも鑑定団』（毎週火曜 後8：54）が16日に放送され、新企画「第1回ドラァグクイーンのお宝鑑定大会」で驚きの鑑定額が出た。【動画あり】超希少な宝石も登場！16日放送『開運！なんでも鑑定団』「第1回ドラァグクイーンのお宝鑑定大会」では、ナジャ・グランディーバ、ベビー・ヴァギー、エスムラルダ、Kayaの4人がそれぞれの“お宝”を持ち込んだ。そのうちの一人、シンガーとしても活躍し南米やヨ