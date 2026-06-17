大阪府警がユーチューブ上で公開している「AI子」署長が特殊詐欺被害への注意を呼びかける動画の一場面（大阪府警提供）特殊詐欺被害を防止するため、大阪府警に生成人工知能（AI）を使った署長が誕生した。その名も「AI子」。胸には金色の階級章が輝き、動画での広報を担当する。府警のユーチューブチャンネルで「被害は20〜60代の現役世代にも広がっています」と注意を呼びかけている。AI子署長は、5月下旬から配信された「A