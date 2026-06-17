“燃える闘魂”アントニオ猪木氏が95年、北朝鮮・平壌で開催した平和の祭典や同行程の密着映像などを記録した「猪木道」の上映を楽しみつつ、コース料理を堪能するイベント「闘魂ダイナー〜大手町でナックルパート〜」が8月1日、東京・千代田区の俺のフレンチグランメゾンTOKYOで開催される。22年10月、79歳で逝去。亡くなった後も、多くのプロレスファンの心に住み続けるアントニオ猪木氏。同イベントでは95年4月29日、平和のた