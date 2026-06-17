高円宮妃久子さまは、6月4日、東京・目黒区にあるポーランド大使館で「羽ばたく女性研究者賞」の授賞式に臨まれました。令和4（2022） 年の第1回から毎回、授賞式に出席している久子さまは、世界各地で活躍する若手女性研究者を称えられました。キュリー夫人にちなみ女性研究者を表彰この賞は、女性で初めてノーベル賞を受賞したポーランド出身のキュリー夫人にちなんだもので、国際的な活躍が期待される日本の若手女性研究者に贈