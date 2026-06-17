漫才とコントの二刀流日本一を決めるお笑い賞レース「アサヒビール スマドリ ダブルインパクト2026漫才＆コント二刀流No.1決定戦」（日本テレビ・読売テレビ系全国ネット）について、MCは昨年に続き、かまいたちと橋本環奈が務めることが決定した。また、決勝戦は7月20日午後7時から3時間生放送で届ける。【写真たくさん】豪華芸人がズラリと登壇したスペシャルステージそして、決勝に進むファイナリスト8組が今夜ついに決定