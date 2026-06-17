日本テレビ系バラエティー番組「千鳥のかまいたちゴールデンアワー」（水曜午後7時）の「全国ご当地アナウンサー大賞2時間スペシャル」が17日、放送される。ゲストとして、俳優竹内涼真（33）、フリーアナウンサーの羽鳥慎一（55）神田愛花（46）らが出演する。進行は日本テレビの水卜麻美アナウンサー（39）が務める。「全国ご当地アナウンサー名鑑」には、気になる特徴を持つ個性豊かなアナウンサーたちが続々登場。青山学院大学