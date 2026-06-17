サッカー日本代表の強豪・オランダとの試合直前の映像が公開されました。映像はレフェリー目線カメラのもので、試合前にレフェリーがキャプテンマークをつけた堂安律選手と挨拶を交わします。試合直前の緊張感ある選手たちとレフェリー陣が握手を交わしていく様子が映されます。さらに、試合開始時のコイントスの様子も映され、オランダボールに決まると堂安選手は「All the best(健闘を祈ります)」とオランダ代表のファンダイク選