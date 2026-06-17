チャンスに顔を出し続け、1ゴールと結果を出した中村の評価が高まっている(C)Getty Images森保一監督率いるサッカー日本代表の北中米ワールドカップ（W杯）初戦は、オランダとの激闘の末、2-2の引き分けで終えた。オランダに先制され、同点とした後にもリードを許しながら、最後に追いつくという展開に、日本の粘り強さを称える声も各メディアを通して伝えられている。大会最初のゲーム、ピッチに立った各選手それぞれが集中力を