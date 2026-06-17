ホワイトソックス戦で大記録に迫る圧巻の投球を披露した山本(C)Getty Imagesノーヒッター達成まで残り3アウトまで迫った。去る6月13日に行われたホワイトソックス戦で山本由伸が披露した快投に対する衝撃は、いまも米球界関係者たちの心を刺激している。【動画】見事な制球力！山本由伸、見逃し三振を奪うシーンをチェック圧巻の投球だった。序盤から四隅を丁寧に突く危なげない投球でホワイトソックス打線を翻弄した山本は、