オフ感満載ショットに注目が高まっている(C)Getty Imagesバドミントン女子ダブルスの24年パリ五輪銅メダリスト、志田千陽のオフショットが話題を集めている。6月14日に自身のインスタグラムに「ゆるめのVlog」と題して移動時のシーンを取り上げている。【動画】志田の愛らしいオフショットが話題！あくびやメガネ姿の実際の様子「深夜便で帰国する日のゆるめのVlogとなっておりますオフな1日なので、ゆるめな気持ちで見て