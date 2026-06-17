昨年１２月に第１子出産を公表した日本テレビの郡司恭子アナウンサーが爽やかなワンピース姿を披露した。１７日までに自身のインスタグラムを更新した郡司アナ。「結局カチューシャが楽ひとつ前の投稿、コテをつかうスタイリングはあくまで！時間に余裕がある時のみです笑」と書き出し、白のカチューシャで髪をまとめた様子を公開。「え？着てる？って思うくらい軽いワンピース、速乾だし洗濯できるしたぶん明日もこれ着